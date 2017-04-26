Суд арестовал три квартиры бывшего главы Марий Эл Маркелова

Басманный суд Москвы вынес постановление об аресте имущества, принадлежащего экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову.

По словам его адвоката Сергея Севрука, арестованы две квартиры в Йошкар-Оле и одна в центре Москвы. Кроме того, под арест попали два объекта недвижимости мачехи Маркелова.

В то же время суд не стал арестовывать финансовые счета бывшего чиновника и членов его семьи, рассказал адвокат «Интерфаксу».

Некоторое время назад Маркелову предъявили обвинение в получении взятки в размере 235 миллионов рублей. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Экс- глава республики дал показания по делу, но свою вину не признал.