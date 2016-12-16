Суд арестовал имущество Улюкаева
Имущество экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовано, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.
По ее словам, решение об аресте 10-ти земельных участков и жилого дома в Смоленской области было принято еще 29 ноября.
Алексей Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщает «РИА Новости».
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