Суд арестовал главу избирательного штаба Навального на 10 суток
Глава избирательного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков арестован на 10 суток по решению Симоновского суда Москвы.
Он признан виновным в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.
Волков свою вину отрицал. Кроме того, он пожаловался на то, что протокол на него был составлен только через несколько часов после задержания. Адвокат оппозиционера, в свою очередь добавил, что полицейские допустили при этом множество нарушений, что делает невозможным рассмотрение протокола, сообщает «Интерфакс».
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