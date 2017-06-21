Суд арестовал экс-генпродюсера «Седьмой студии»
Пресненский суд Москвы избрал мер пресечения в виде заключения под стражу бывшего генерального продюсера «Седьмой студии» и экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.
Под арестом он проведет два месяца. На избрании данной меры пресечения настаивало следствие.
Ранее Малобродскому было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), передает ТАСС. По версии следствия, он вступил в сговор с бывшим гендиректором студии Юрием Итиным и главным бухгалтером Ниной Масляевой с целью хищения бюджетных средств, выделенных на культурные проекты. Речь идет о сумме примерно в 200 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что Масляева была отправлена судом в СИЗО, а Итин – под домашний арест.
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