Арестанты устроили бунт в украинском СИЗО
В городе Николаеве на Украине произошел бунт в следственном изоляторе, некоторые заключенные отказались заходить в камеры.
Как сообщили в местной службе исполнения наказаний, утром 8 апреля 50 арестантов вышли на прогулку, а после отказались возвращаться в камеры. У некоторых зафиксированы признаки алкогольного и наркотического опьянения.
В настоящее время с ними общается администрация СИЗО, передает RT. Уточняется, что несколько подозреваемых в течение двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников следственного изолятора.
В 2016 году в колонии, расположенной в Кировоградской области Украины, арестанты напали на сотрудников, отобрали ключи и спецсредства, взяв учреждение под свой контроль.
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