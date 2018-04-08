Арестанты устроили бунт в украинском СИЗО

В городе Николаеве на Украине произошел бунт в следственном изоляторе, некоторые заключенные отказались заходить в камеры.

Как сообщили в местной службе исполнения наказаний, утром 8 апреля 50 арестантов вышли на прогулку, а после отказались возвращаться в камеры. У некоторых зафиксированы признаки алкогольного и наркотического опьянения.

В настоящее время с ними общается администрация СИЗО, передает RT. Уточняется, что несколько подозреваемых в течение двух недель нарушают порядок и оскорбляют сотрудников следственного изолятора.

В 2016 году в колонии, расположенной в Кировоградской области Украины, арестанты напали на сотрудников, отобрали ключи и спецсредства, взяв учреждение под свой контроль.