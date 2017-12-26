Арестанты в СИЗО смогут звонить близким

Обвиняемым в совершении преступлений, находящимся под стражей в СИЗО, станет проще добиться разрешения на телефонные разговоры с ближайшими родственниками.

Соответствующие поправки в закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» внес на рассмотрение в Госдуму сенатор Андрей Кутепов.

Он пояснил в беседе с «Парламентской газетой», что разрешение на телефонный звонок выдает подозреваемому, еще не признанному виновным, только следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

Решение по запросу должно быть принято в течение трех суток. Однако следователь, при принятии решения, действует по своему усмотрению, так как определяющие основания для отказа нормы не установлены. Полученный отказ почти невозможно обжаловать в суде.

Аналогичный разрешительный порядок действует в отношении свиданий подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными лицами.

Сенатор подчеркнул, что реализация подозреваемыми и обвиняемым установленных федеральным законом прав находится в абсолютной зависимости от следователя, что недопустимо.

«В связи с этим, законопроектом предлагается исключить разрешительный порядок реализации права подозреваемых и обвиняемых на телефонные разговоры и свидания, но только в отношении особой категории лиц, а именно — близких родственников», — заявил Кутепов.

Кроме того, автор законопроекта предлагает увеличить общее количество свиданий в месяц с двух до четырех без изменения их продолжительности.

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