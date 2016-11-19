Арест Улюкаева не повлиял на работу правительства

Задержание экс-министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева не повлияло на работу праавительства, заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

По его словам, все коллеги Улюкаева, эта ситуация восприняли новость о его задержании очень болезненно, для правительства это был очень серьезный шок.

Министр подчеркнул, что работа Минэкономразвития также продолжается в штатном режиме.

Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии следствия, эти деньги высокопоставленный чиновник получил за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций компании «Башнефть». Президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия, сообщает «Интерфакс».

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