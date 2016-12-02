Арест генерала ФСО Лопырева признан законным
Арест генерала ФСО Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, признан законным. Такое решение вынес в пятницу Третий окружной военный суд Москвы.
По словам адвокат обвиняемого Руслана Закалюжного, защите было отказано в удовлетворении жалобы на решение об избрании в отношении Лопырева меры пресечения в виде заключения под стражу.
В отношении Лопырева возбуждено уголовное дело по фактам получения взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. 26ноября Гарнизонный военный суд Москвы принял решение заключить Лопырева под стражу до 23 января, сообщает ТАСС.
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