Арендаторы разбившегося в Сочи вертолета отмечали в кабине день рождения

Одна из пострадавших при крушении вертолета в Сочи Анна Штеклейн рассказала журналистам о том, что она находилась в кабине, где в компании отмечала день рождения подруги.

- Моя подруга Настя, у которой был день рождения, сейчас в реанимации, она в сознании. Несколько дней ждали погоды, а в последний день пребывания на отдыхе все-таки решили покататься на вертолете. Внизу нас ждали родители Насти, - цитирует Штеклейн ТАСС.

По словам врачей, состояние двух из четырех выживших при крушении остается тяжелым. Двое мужчин, среди них и сам пилот вертолета, погружены в медицинский сон, решение об операции будет принято после стабилизации их состояния, - рассказал агентству источник в экстренных службах Сочи.

Хирурги также готовят к операции двух пострадавших девушек. Одной пациентке предстоит тяжелая операция, которая относится к пятой категории сложности по пятибалльной шкале.

Вертолет Eurocopter AS350, следовавший по маршруту Красная Поляна – Имеретинская низменность, упал 1 ноября во двор жилого дома в Сочи. В результате падения вертолета на месте погиб один человек, пострадали пять человек, позже в больнице скончался еще один пассажир вертолета.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: происшествия
Следующая новость Лавров считает неизбежным решение спорных вопросов между РФ и США путем переговоров

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО