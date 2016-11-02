Арендаторы разбившегося в Сочи вертолета отмечали в кабине день рождения

Одна из пострадавших при крушении вертолета в Сочи Анна Штеклейн рассказала журналистам о том, что она находилась в кабине, где в компании отмечала день рождения подруги.

- Моя подруга Настя, у которой был день рождения, сейчас в реанимации, она в сознании. Несколько дней ждали погоды, а в последний день пребывания на отдыхе все-таки решили покататься на вертолете. Внизу нас ждали родители Насти, - цитирует Штеклейн ТАСС.

По словам врачей, состояние двух из четырех выживших при крушении остается тяжелым. Двое мужчин, среди них и сам пилот вертолета, погружены в медицинский сон, решение об операции будет принято после стабилизации их состояния, - рассказал агентству источник в экстренных службах Сочи.

Хирурги также готовят к операции двух пострадавших девушек. Одной пациентке предстоит тяжелая операция, которая относится к пятой категории сложности по пятибалльной шкале.

Вертолет Eurocopter AS350, следовавший по маршруту Красная Поляна – Имеретинская низменность, упал 1 ноября во двор жилого дома в Сочи. В результате падения вертолета на месте погиб один человек, пострадали пять человек, позже в больнице скончался еще один пассажир вертолета.