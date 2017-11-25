На Арбате в 2018 году установят памятник погибшим журналистам

На Арбате в 2018 году появится памятник погибшим журналистам, рассказал глава Союза журналистов Москвы (СЖМ) Павел Гусев.

Выступая на Съезде журналистов России, он сказал: «В Москве, на Арбате в следующем году будет стоять памятник погибшим журналистам новой России».

Гусев подчеркнул, что это памятник всем убитым за последние двадцать с лишним лет журналистам, передает «Интерфакс». Глава СМЖ добавил: «Это для них. Он утвержден, место утверждено. Такой памятник будет».

Ранее в Ялте при участии президента РФ Владимира Путина прошло открытие памятника императору Александру III.