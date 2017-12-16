Арам Габрелянов: Собянин может попрощаться с креслом мэра столицы

Председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты «Известия», генеральный директор и президент издательского дома «News Media» Арам Габрелянов заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин лишится должности из-за скандала с неприятным запахом в столице.

Интернет-портал «Подмосковье сегодня» цитирует заявление Габрелянова: «Еще пару раз в Москве запах вони накроет город, Собянин может попрощаться с креслом мэра столицы!».

Ранее стало известно, что источником неприятного запаха в Москве стал полигон твердых отходов «Кучино» в Балашихе. Специалисты МЧС установили, что концентрация сероводорода на полигоне была превышена в три раза.

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