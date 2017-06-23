Арабских принцесс осудили за издевательства над слугами

Суд Брюсселя приговорил к 15 месяцам лишения свободы условно и штрафу в 165 тысяч евро принцессу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шекху Аль-Нахайян и семерых ее дочерей.

Наказали представителей правящего семейства за бесчеловечное обращение с прислугой, случаи которого имели место в 2007-2008 годах. Тогда принцессы останавливались в одном из отелей бельгийской столицы. С собой они привезли целый штат служанок, с которыми обращались не самым лучшим образом. Женщины практически не получали денег за работу, были вынуждены спать на полу и терпеть окрики и унижения. Кроме того, некоторые служанки оказались в Бельгии нелегально, поскольку у них не было виз, сообщает портал La Libre.be.

Изначально обвинения были выдвинуты еще и в отношения дворецкого, однако его впоследствии оправдали.