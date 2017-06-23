Арабские страны выдвинули ультиматум Катару

Четыре арабских страны потребовали от Катара разорвать отношения с Ираном, закрыть турецкую военную базу и ликвидировать спутниковый телеканал «Аль-Джазира», а также потребовали выдать экстремистов, которые укрываются в стране.

Только в этом случае Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет согласны восстановить дипломатические отношения с Катаром, разорванные 5 июня. На выполнение требований Катару дали 10 дней.

Лидеры арабских стран обвинили Катар в оказании поддержки исламским террористам, против которых борется коалиция, возглавляемая США.

В начале июня восемь государств разорвали дипломатические отношения с Катаром. Сначала о своем решении заявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские эмираты, а позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий. Меж тем, Катар отменил визы для россиян, сообщает «Национальная служба новостей».

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