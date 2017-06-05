Арабские страны разорвали дипотношения с Катаром
Арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив правительство этой страны в оказании поддержки террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).
Решение о разрыве отношений с Катаром приняли ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет.
Катарским гражданам запрещен въезд в ОАЭ, а также транзит через него. Проживающим в эмиратах гражданам Катара отводится срок в 14 дней для того, чтобы покинуть пределы страны.
Страны также прекратили транспортное сообщение с Катаром, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Врачи обеспокоены снижением доступности медпомощи
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии