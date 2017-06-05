Арабские страны разорвали дипотношения с Катаром

Арабские страны разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив правительство этой страны в оказании поддержки террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида» (запрещены в РФ).

Решение о разрыве отношений с Катаром приняли ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет.

Катарским гражданам запрещен въезд в ОАЭ, а также транзит через него. Проживающим в эмиратах гражданам Катара отводится срок в 14 дней для того, чтобы покинуть пределы страны.

Страны также прекратили транспортное сообщение с Катаром, сообщает агентство Nation news.

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