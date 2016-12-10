Арабские СМИ сообщили о захвате Пальмиры бойцами ИГИЛ

Боевики "Исламского государства" (запрещена в России) вновь прорвались в древнюю Пальмиру, расположенную в 240 километрах от Дамаска. Со стороны армейского командования Сирии подтверждения этой информации пока не поступало.

Сообщивший о захвате Пальмиры игиловцами телеканал Al Arabiya ссылается на свои источники в сирийской оппозиции, сообщает ТАСС.

В то же время источник РИА Новости в военном командовании Сирии сообщает, что Пальмира находится под контролем воск Асада. Они сейчас ведут ожесточенные бои с боевиками близ Пальмиры одновременно на нескольких направлениях.

Пальмира находилась под контролем ИГИЛ с середины мая 2015 года. 27 марта армия Сирии при поддержке российской авиации выбила боевиков из древнего города. Затем российские саперы разминировали Пальмиру.