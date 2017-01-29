Арабские Эмираты будут выдавать визы россиянам на въезде в страну
Власти ОАЭ одобрили решение о выдаче виз для россиян при въезде в страну. Теперь граждане РФ не должны заранее подавать заявку на визу.
Виза на въезде в ОАЭ будет выдаваться на 30 дней. Кроме того, ее можно будет продллить один раз на 30 дней, сообщает RT.
Соответствующее решение принял сегодня премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Таким образом ОАЭ надеется укрепить стратегическое партнерство с Россией.
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