Арабские Эмираты будут выдавать визы россиянам на въезде в страну

Власти ОАЭ одобрили решение о выдаче виз для россиян при въезде в страну. Теперь граждане РФ не должны заранее подавать заявку на визу.

Виза на въезде в ОАЭ будет выдаваться на 30 дней. Кроме того, ее можно будет продллить один раз на 30 дней, сообщает RT.

Соответствующее решение принял сегодня премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. Таким образом ОАЭ надеется укрепить стратегическое партнерство с Россией.