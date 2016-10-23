Арабская коалиция вновь наносит удары по Йемену
Военные арабских государств во главе с Саудовской Аравией возобновили авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене после окончания перемирия.
Об этом сообщает «Интерфакс».
Новые атаки были проведены сразу же по истечении 72-часового срока перемирия, которое было объявлено по согласованию с противоборствующими сторонами в гуманитарных целях.
В ООН просили продлить «мирную паузу» еще на 72 часа.
Следующая новость Белый дом требует от РФ и Ирана прекратить поддержку Асада
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии