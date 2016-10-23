Арабская коалиция вновь наносит удары по Йемену

Военные арабских государств во главе с Саудовской Аравией возобновили авиаудары по позициям повстанцев-хуситов в Йемене после окончания перемирия.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Новые атаки были проведены сразу же по истечении 72-часового срока перемирия, которое было объявлено по согласованию с противоборствующими сторонами в гуманитарных целях.

В ООН просили продлить «мирную паузу» еще на 72 часа.