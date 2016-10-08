Арабская коалиция разбомбила траурную церемонию в Йемене
В столице Йемена силы арабской коалиции разбомбили траурную церемонию. Убиты десятки человек, столько же ранены.
Удар пришелся по залу, в котором проходила поминальная церемония в связи со смертью отца главы МВД в правительстве мятежников. Общее число погибших и раненых превышает сто человек.
Сана находится сейчас под контролем повстанцев-хуситов, позиции которых с 2015 года атакуют ВВС арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, напоминает РИА Новости.
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