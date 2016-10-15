Арабская коалиция признала ошибку в Йемене

По словам представителей арабской коалиции, удар по траурной церемонии в Йемене, в результате которого погибли 140 человек, был ошибкой. К трагическому результату привело невыполнение военными правил ведения операции.

– Самолет коалиции, из-за несоблюдения правил ведения операций и соответствующих процедур и из-за получения неверной информации, ошибочно атаковал этот район, что повлекло за собой гибель гражданских лиц и их ранения, – цитирует сообщение коалиции "Интерфакс". Следственная комиссия заявила, что виновные за промах будут наказаны, а семьям выплатят компенсацию.

В результате авиаудара по похоронам в Йемене на прошлой неделе погибли 140 человек, более 500 получили ранения.