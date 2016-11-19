Арабская коалиция объявила режим тишины в Йемене на 48 часов
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, объявила о прекращении огня в Йемене на 48 часов. - Коалиционные силы будут соблюдать режим тишины, - следует из заявления арабской стороны. Решение было принято в ответ на просьбу президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади в адрес короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Режим прекращения огня может быть продлен, если повстанцы будут соблюдать перемирие и допустят гуманитарную помощь в осажденные ими города. Вместе с тем коалиция в следующие 48 часов собирается проводить разведывательные полеты над Йеменом в штатном режиме, а также сохранять режим морской блокады. Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщает «Интерфакс». http://www.interfax.ru/world/537684
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