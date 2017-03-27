В «Аптекарском огороде» коты атаковали грядки с хреном и валерьянкой

Московские коты, почувствовавшие весну, атаковали грядки с лекарственными растениями в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», рассказали в пресс-службе сада.

Как отмечается в материале, коты проживающие на территории «Аптекарского огорода», начали выкапывать для себя земляные ямки прямо посреди растений, однако причину такого поведения хвостатых представители пресс-службы объяснить не смогли.

Очевидцы утверждают, что местный черный кот часами себя вылизывает, разместившись возле таблички «Хрен обыкновенный», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».