В «Аптекарском огороде» коты атаковали грядки с хреном и валерьянкой
Московские коты, почувствовавшие весну, атаковали грядки с лекарственными растениями в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», рассказали в пресс-службе сада.
Как отмечается в материале, коты проживающие на территории «Аптекарского огорода», начали выкапывать для себя земляные ямки прямо посреди растений, однако причину такого поведения хвостатых представители пресс-службы объяснить не смогли.
Очевидцы утверждают, что местный черный кот часами себя вылизывает, разместившись возле таблички «Хрен обыкновенный», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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