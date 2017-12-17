В «Аптекарский огород» доставят сени, где родился Иисус Христос

На новогоднее шоу в «Аптекарский огород» при МГУ доставят сени, где родился Иисус Христос.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу заведения, экспонат прибудет в Москву на новогоднее шоу 20 декабря.

В настоящее время сени хранятся в парке миниатюр «Швейцария в миниатюре» недалеко от Лугано.

Посетители смогут увидеть сени в праздничном шоу «Рождество на Новый год» во время исполнения «Колыбельной» П.И. Чайковского.

Ботанический сад МГУ был основан в 1706 году Петром I для выращивания лекарственных растений.