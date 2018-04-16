США 16 апреля объявят о новых санкциях против России

Вашингтон 16 апреля объявит о новых санкциях против России, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

По ее словам, ограничительные меры коснутся предприятий, которые имели отношение к президенту Сирии Башару Асаду и якобы применению химического оружия.

«Санкции против России на подходе. Министр финансов Стивен Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия», - цитирует «ТВ центр» слова Хейли.

Кроме того, она обвинила Москву в ухудшении отношений с США, в связи с чем Вашингтон продолжит отвечать на это санкциями.

«Это даст им понять, что такое поведение не является хорошим», - подчеркнула постпред.

В ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе.