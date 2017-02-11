В апреле в Турции пройдет референдум по изменениям в Конституции

В апреле в Турции состоится референдум по вопросу перехода страны с парламентской на президентскую форму правления.

По информации ТАСС со ссылкой на главу Центризбиркома Турции Сади Гювена, референдум пройдет 16 апреля. По закону подготовка к нему займет 60 дней.

Правящая партия не набрала нужного количества голосов в парламенте, чтобы изменить Конституцию без проведения всенародного опроса.

Проект нового закона предусматривает не только смену политической системы, но и упразднение должности премьер-министра. Предполагается, что президент сохранит партийную принадлежность, а также расширит свои законодательные и исполнительные полномочия. Кроме того, он получит право формировать кабинет министров.