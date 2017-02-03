В апреле тариф в системе «Платон» подорожает вдвое
Тариф за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным трассам в системе «Платон» с 15 апреля подорожает вдвое – до 3,06 рубля. До указанной даты будет действовать льготный режим.
Согласно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлению правительства, повышение тарифа будет однократным. Его индексация на уровень инфляции начнется только с середины будущего года.
Индексация была отложена кабмином на год в целях снижения налоговой нагрузки на автоперевозчиков.
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