В апреле тариф в системе «Платон» подорожает вдвое

Тариф за проезд грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн по федеральным трассам в системе «Платон» с 15 апреля подорожает вдвое – до 3,06 рубля. До указанной даты будет действовать льготный режим.

Согласно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлению правительства, повышение тарифа будет однократным. Его индексация на уровень инфляции начнется только с середины будущего года.

Индексация была отложена кабмином на год в целях снижения налоговой нагрузки на автоперевозчиков.