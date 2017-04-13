Apple займется лечением сахарного диабета
Американская корпорация Apple занимается разработкой датчиков, которые могут неинвазивно и непрерывно проверять уровень сахара в крови больных сахарным диабетом.
Уточняется, что эксперты, занятые в этом проекте, будут работать не в основном кампусе компании, а в офисе недалеко от него. В данный момент Apple проводит испытания, которые призваны доказать или опровергнуть осуществимость затеи, - сообщает «ТАСС».
Предполагается, что компания создаст прибор, который будет измерять уровень сахара с помощью оптических датчиков. Они будут способны посылать лучи сквозь кожу человека.
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