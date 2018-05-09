Apple защитит iPhone от спецслужб

Компания Apple усложнит возможность получения доступа к данным смартфонов iPhone.

Так, в обновленной прошивке iOS 11.4 обнаружен режим ограниченного доступа USB.

Нововведение отключает USB-данные у телефона, если устройство остается заблокированным в течение недели.

Соответственно, если полиции или спецслужбам не удается сразу получить доступ к смартфону подозреваемого, режим ограниченного доступа USB не позволит получить данные пользователя после длительной блокировки телефона.

Вместе с тем, при вводе правильного пароля можно будет пользоваться любыми функциями устройства.

Ранее Apple отказалась помочь американским властям в разблокировке iPhone, принадлежавшему одному из террористов, сообщает «РИА Новости».