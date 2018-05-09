Apple защитит iPhone от спецслужб
Компания Apple усложнит возможность получения доступа к данным смартфонов iPhone.
Так, в обновленной прошивке iOS 11.4 обнаружен режим ограниченного доступа USB.
Нововведение отключает USB-данные у телефона, если устройство остается заблокированным в течение недели.
Соответственно, если полиции или спецслужбам не удается сразу получить доступ к смартфону подозреваемого, режим ограниченного доступа USB не позволит получить данные пользователя после длительной блокировки телефона.
Вместе с тем, при вводе правильного пароля можно будет пользоваться любыми функциями устройства.
Ранее Apple отказалась помочь американским властям в разблокировке iPhone, принадлежавшему одному из террористов, сообщает «РИА Новости».
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