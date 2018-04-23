Apple заменит аккумуляторы в «раздувшихся» Macbook Pro

Американская компания Apple заменит бракованные аккумуляторы в Macbook Pro 2016 года без Touch Bar.

Уточняется, что брак был обнаружен в 13-дюймовых MacBook Pro 2016 года.

По программе проходят исключительно ноутбуки без Touch Bar, выпущенные в период с октября 2016 года по октябрь 2017 года.

Пользователи таких устройств пожаловались на то, что аккумуляторы раздулись, а устройство начало нагреваться и работать более шумно.

Отмечается, что заменить батарею невозможно, так как она приклеена к корпусу, сообщает Life.