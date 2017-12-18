Apple закрывает iTunes Store

В 2019 году американская компания Apple планирует закрыть сервис iTunes Store. По словам разработчиков, пришло время отказаться от «средств прошлого века».

В Apple заявили, что прежняя модель распространения музыки, которую применяют iTunes с 2003 года, очень сильно изменилась.

Заменой iTunes собственный стриминговый сервис Apple, который, согласно прогнозам, может стать серьезным конкурентом таким популярным ресурсам, как Youtube и Spotify.

По некоторым данным, во время перехода на новый сервис пользователям предоставят возможность бесплатно скачивать музыку в течение трех месяцев, сообщает агентство Nation news.

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