Apple выпустила ремешки для часов в поддержку геев
Компания Apple решила поддержать ЛГБТ-сообщество, выпустив ремешки для смарт-часов Apple Watch, выполненных в цветах радуги.
Как уточняется в материале, часть прибыли, полученной от продажи ремешков, будет направлена на борьбу за права сексуальных меньшинств.
Представитель компании заявил, что Apple гордится поддержкой геев и надеется на позитивные изминения.
В июне 2016 года Apple выдала ремешки цвета флага ЛГБТ всем сотрудникам компании, принимавшим участие в гей-параде Pride Parade 2016 в Сан-Франциско. Генеральный директор Apple Тим Кук, который не скрывает свою нетрадиционную ориентацию, также был замечен на мероприятии, сообщает Life.
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