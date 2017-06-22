Apple выпустила ремешки для часов в поддержку геев

Компания Apple решила поддержать ЛГБТ-сообщество, выпустив ремешки для смарт-часов Apple Watch, выполненных в цветах радуги.

Как уточняется в материале, часть прибыли, полученной от продажи ремешков, будет направлена на борьбу за права сексуальных меньшинств.

Представитель компании заявил, что Apple гордится поддержкой геев и надеется на позитивные изминения.

В июне 2016 года Apple выдала ремешки цвета флага ЛГБТ всем сотрудникам компании, принимавшим участие в гей-параде Pride Parade 2016 в Сан-Франциско. Генеральный директор Apple Тим Кук, который не скрывает свою нетрадиционную ориентацию, также был замечен на мероприятии, сообщает Life.