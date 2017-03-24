Apple устранила указанные WikiLeaks уязвимости своей техники
Компания Apple исправила все ошибки, опубликованные на сайте WikiLeaks, которыми могли воспользоваться хакеры для взлома техники.
По данным представителей компании, теперь хакеры не смогут использовать технологии, которые ранее были опасны как для телефонов iPhone, так и для компьютеров MacBook.
В частности, компания приняла меры по защите устройств в 2008 году, когда вышла 3G модель iPhone, а также в 2013 году.
Ранее сайт WikiLeaks выложил в открытый доступ секретные документы ЦРУ, в которых описаны способы для хакерского взлома различных продуктов компании Apple, сообщает «Интерфакс».
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии