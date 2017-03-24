Apple устранила указанные WikiLeaks уязвимости своей техники

Компания Apple исправила все ошибки, опубликованные на сайте WikiLeaks, которыми могли воспользоваться хакеры для взлома техники.

По данным представителей компании, теперь хакеры не смогут использовать технологии, которые ранее были опасны как для телефонов iPhone, так и для компьютеров MacBook.

В частности, компания приняла меры по защите устройств в 2008 году, когда вышла 3G модель iPhone, а также в 2013 году.

Ранее сайт WikiLeaks выложил в открытый доступ секретные документы ЦРУ, в которых описаны способы для хакерского взлома различных продуктов компании Apple, сообщает «Интерфакс».