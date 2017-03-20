Apple создает дверной замок
Федеральная комиссия по связи США опубликовала руководство пользователя для устройства, которое компания Apple зарегистрировала в конце 2016 года, но не сообщила, для каких целей оно.
Отмечается, что гаджет обладает поддержкой NFC и Bluetooth LE, пишет Business Insider.
Согласно документу, устройство является системой контроля дверного замка. Оно оснащено ридером и специальным индикатором. Для прохода необходимо приложить удостоверение личности к ридеру, после чего светодиод загорится зеленым цветом, если допуск разрешен, и красным – если запрещен, сообщает Lenta.ru.
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