Apple снизил цены на MacBook
Компания Apple снизила цены на MacBook Pro, теперь покупатели могут приобрести технику со скидкой.
Компания Apple распродает по низким ценам ноутбуки MacBook Pro, представленные в марте 2015 года, со скидкой 15 процентов, - сообщают «Актуальные новости».
Стоит отметить, что скидка распростроняется только на восстановленные ноутбуки, но с гарантией. Стоимость варьируется от 1100 до 2100 долларов. На сегодняшний день восстановленные MacBook Pro доступны только для американских пользователей, но опытные и смекалистые россияне также смогут стать обладателями техники со скидкой.
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