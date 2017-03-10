Apple снизил цены на MacBook

Компания Apple снизила цены на MacBook Pro, теперь покупатели могут приобрести технику со скидкой.

Компания Apple распродает по низким ценам ноутбуки MacBook Pro, представленные в марте 2015 года, со скидкой 15 процентов, - сообщают «Актуальные новости».

Стоит отметить, что скидка распростроняется только на восстановленные ноутбуки, но с гарантией. Стоимость варьируется от 1100 до 2100 долларов. На сегодняшний день восстановленные MacBook Pro доступны только для американских пользователей, но опытные и смекалистые россияне также смогут стать обладателями техники со скидкой.