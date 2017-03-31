Apple сделала подарок владельцам iPhone
Компания Apple разработала обновление системы iOS, позволяющее владельцам 16-гигабайтных iPhone получить больше пространства в памяти устройства.
Обновив смартфон до версии 10.3, пользователи получат больше памяти благодаря переходу на новую файловую систему.
Отмечается, что количество освободившихся гигабайт напрямую зависит от общего объема постоянной памяти. Таким образом, на 16-гигабайтных смартфонах может освободиться 500 мегабайт, сообщает «Российская газета».
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