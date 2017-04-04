Apple разрабатывает новый iPhone из жидкого металла

Новая модель iPhone от компании Apple предстанет в современной оболочке – «жидком металле».

Бюро патентов и торговых марок США опубликовало документ, из которого следует, что разработка такого гаджета имеет место быть, сообщает Lenta.ru

«Жидкий металл» является особым сплавом циркония, титана, никеля, меди и других материалов и по своей структуре больше напоминает стекло. При этом он довольно прочный, устойчив к коррозии и обладает высокой износостойкостью. Сплав даже может регенерировать и скрывать мелкие царапины.

В конце прошлого года Apple официально заявляло, что новый iPhone 8 будет со стеклянным корпусом, что вызвало некоторое недоумение у пользователей.

Также удалось выяснить, что смартфон выйдет с 5,8-дюймовым OLED-дисплеем.