Apple прекращает поддержку ряда ноутбуков

Компания Apple приняла решение о прекращении поддержки MacBook Air и MacBook Pro 2011 года, а также 17-дюймового MacBook Pro 2009 года.

Согласно информации компании, эти модели являются устаревшими и больше не будут обслуживаться в сервисных центрах.

Кроме того, Apple оставит без внимания владельцев iPhone 3GS, так как детали к этим моделям трудно найти и ремонт становится проблематичным.

Компания предлагает всем пользователям устаревших гаджетов перейти на новые устройства, сообщает «Экономика сегодня».