Apple прекращает поддержку ряда ноутбуков
Компания Apple приняла решение о прекращении поддержки MacBook Air и MacBook Pro 2011 года, а также 17-дюймового MacBook Pro 2009 года.
Согласно информации компании, эти модели являются устаревшими и больше не будут обслуживаться в сервисных центрах.
Кроме того, Apple оставит без внимания владельцев iPhone 3GS, так как детали к этим моделям трудно найти и ремонт становится проблематичным.
Компания предлагает всем пользователям устаревших гаджетов перейти на новые устройства, сообщает «Экономика сегодня».
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