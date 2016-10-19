Apple 27 октября представит новый компьютер Mac
Руководство компании Apple представит новый персональный компьютер Mac на презентации, которая назначена на 27 октября, сообщает издание Recode, а также другие американские СМИ.
Эксперты отмечают, что продажи компьютеров Apple в третьем квартале оказались вялыми. Это произошло из-за того, что компания не выпускала новые модели.
Apple первоначально назначила дату публикации финансовой отчетности за июль-сентябрь на 27 октября, однако затем перенесла ее на 25 октября.
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