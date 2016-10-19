Apple 27 октября представит новый компьютер Mac

Руководство компании Apple представит новый персональный компьютер Mac на презентации, которая назначена на 27 октября, сообщает издание Recode, а также другие американские СМИ.

Эксперты отмечают, что продажи компьютеров Apple в третьем квартале оказались вялыми. Это произошло из-за того, что компания не выпускала новые модели.

Apple первоначально назначила дату публикации финансовой отчетности за июль-сентябрь на 27 октября, однако затем перенесла ее на 25 октября.

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