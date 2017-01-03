Apple обвинили в причастности к смерти ребенка в ДТП

Американскую корпорацию Apple обвинили в смерти пятилетнего ребенка в Техасе, погибшего в результате ДТП.

Как уточняется в материале, ребенок погиб в ДТП в декабре 2014 года, однако родители девочки Джеймс и Бетани Модизетт посчитали, что причиной аварии стало приложение для общения FaceTime.

Согласно сообщению, семья Модизетт вместе с двумя дочерями ехали на автомобиле по трассе и, заметив проведение полицейской операции, затормозили.

Водитель ехавшего позади них автомобиля Гарретт Вильхельм не заметил маневра впереди ехавшего автомобиля, так как во время вождения разговаривал по приложению для общения FaceTime, и на большой скорости врезался в их машину.

Чета Модизетт подала в Высший суд Калифорнии на Apple, обвиняя корпорацию в том, что она не предупредила пользователей об опасности не только использования их продукции, но и ее неправильного использования. Об этом сообщает «РИА Новости».