Apple обвинила крупнейшего производителя компонентов для смартфонов в монополизации рынка

Корпорация Apple обвинила одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств компанию Qualcomm Inc в монополизации рынка. Как уточняется в сообщении, представители компании Apple, расстроенные тем, как Qualcomm ведет дела с их компанией, подали на производителя в суд.

- Qualcomm построила свой бизнес, следуя более старым и традиционным стандартам, однако она увеличивает свое господство на рынке при помощи ограничительных мер и чрезмерных роялти, - говорится в заявлении Apple.

В Qualcomm пока никак не прокомментировали ситуацию.

Продукция компании Qualcomm используется в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других, сообщает «РИА Новости».