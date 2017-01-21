Apple обвинила крупнейшего производителя компонентов для смартфонов в монополизации рынка
Корпорация Apple обвинила одного из крупнейших мировых производителей компонентов для мобильных устройств компанию Qualcomm Inc в монополизации рынка. Как уточняется в сообщении, представители компании Apple, расстроенные тем, как Qualcomm ведет дела с их компанией, подали на производителя в суд.
- Qualcomm построила свой бизнес, следуя более старым и традиционным стандартам, однако она увеличивает свое господство на рынке при помощи ограничительных мер и чрезмерных роялти, - говорится в заявлении Apple.
В Qualcomm пока никак не прокомментировали ситуацию.
Продукция компании Qualcomm используется в смартфонах и планшетах Nokia, LG, Samsung, HTC, Sony и других, сообщает «РИА Новости».
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