Apple намерена прекратить обслуживание iPhone 4
Намечается, что с первого ноября компания Apple прекратит поддержку смартфонов iPhone 4, ноутбуков MacBook Air 13 (2010 года), а также AirPort Extreme третьего поколения и AirPort Time Capsule второго поколения.Все эти модели вышли на рынок не позже 2010 года и согласно установкам компании через пять лет с момента прекращения производства обязаны считаться устаревшими, сообщает «Московский Комсомолец».
Это значит, что владельцам будет отказано в помощи при обращениях в официальные сервисные центры, а также в поддержке по телефону. Исключения составят только жители штата Калифорния и Турции, где в соответствии с законом помощь будет осуществляться на протяжении еще двух лет.
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