Apple борется с ВИЧ ярко-красными iPhone

Компания Apple представила популярные смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus в ярко красном цвете в рамках благотворительной кампании по борьбе со СПИДом.

Новый дизайн выполнен в ярко-красном алюминиевом корпусе с черной стеклянной поверхностью на передней панели смартфона.

Смартфон с объемом памяти в 64GB поступят в продажу по цене 699 долларов. Приобрести новинку можно в магазинах в США, Канаде, Австралии, материковом Китае и Гонконге, Франции, Германии, Японии, Новой Зеландии, Сингапуре и Великобритании.

В россию красные «айфоны» поступят не ранее мая.

Модель iPhone X также принимает участие в благотворительной акции. Специально для нее создали кожаный ярко-красный кожаный чехол, который можно будет по цене 99 долларов.

Часть доходов с продажи смартфонов красного цвета пойдет на финансирование грантов международного фонда Global Fund HIV/AIDS, сообщает РИА Новости.