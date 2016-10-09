Аппарат Госдумы РФ возглавил Сергей Поспелов
Бывший глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Сергей Поспелов назначен исполняющим обязанности главы аппарата Госдумы РФ.
На новую должность Поспелов назначен с 7 октября. Ранее он был освобожден от руководства Росмолодежью распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева.
Сергей Поспелов руководил Росмолодежью с 2014 года, сообщает ТАСС.
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