Апелляция боксера Поветкина будет рассмотрена в апреле
В апреле суд Нью-Йорка вынесет решение по делу российского боксера Александра Поветкина.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена, Поветкин подал апелляцию на решение суда о том, что боксер принимал мельдоний в тот период, когда вещество было запрещено WADA.
После этого решения Поветкин был отстранен от спорта Всемирным боксерским советом, а также оштрафован на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.
На 21 мая был запланирован бой Поветкина с американцем Доентеем Уайлдером, однако он был отложен из-за того, что в организме россиянина нашли следы мельдония. Америка обвинила Поветкина в применении допинга.
Ранее Всемирный боксерский совет и Международная боксерская организация убрали спортсмена из своих рейтингов.
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