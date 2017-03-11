Апелляция боксера Поветкина будет рассмотрена в апреле

В апреле суд Нью-Йорка вынесет решение по делу российского боксера Александра Поветкина.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в команде спортсмена, Поветкин подал апелляцию на решение суда о том, что боксер принимал мельдоний в тот период, когда вещество было запрещено WADA.

После этого решения Поветкин был отстранен от спорта Всемирным боксерским советом, а также оштрафован на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил.

На 21 мая был запланирован бой Поветкина с американцем Доентеем Уайлдером, однако он был отложен из-за того, что в организме россиянина нашли следы мельдония. Америка обвинила Поветкина в применении допинга.

Ранее Всемирный боксерский совет и Международная боксерская организация убрали спортсмена из своих рейтингов.

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Места: США
События: спорт, допинг
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