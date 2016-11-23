Апелляционный суд Парижа отменил арест французских счетов МИА «Россия сегодня»

Генеральный директор Центра правовой защиты Андрей Кондаков сообщил о том, что Апелляционный суд Парижа отменил арест французских счетов РИА «Новости», «Космической связи», «Госзагрансобственности» и МИА «Россия сегодня».

- Аресты активов российских ФГУП во Франции были неправомерны, потому что они являются отдельными юридическими лицами и не могут отвечать своим имуществом по обязательствам государства, — цитирует Кондакова РИА «Новости».

Арест счетов ранее был наложен на основании решений, которые в 2014 году суд в Гааге вынес против России по искам экс-акционеров ЮКОСа на общую сумму 50 миллиардов долларов.

- Таким образом, французская компания Eutelsat получила возможность оплатить свою задолженность перед ФГУП «Космическая связь» в размере около 400 миллионов евро, — отметил Кондаков.

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