Апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину Буту в пересмотре дела

Дело отбывающего наказание в США россиянина Виктора Бута не будет пересмотрено. Такой вердикт вынес Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 21 ноября материалы суда.

Как отмечается в документе, Апелляционный суд, что представленные адвокатами Бута материалы, не являются вновь открывшимися доказательствами по делу россиянина.