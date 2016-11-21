Апелляционный суд Нью-Йорка отказал россиянину Буту в пересмотре дела

Дело отбывающего наказание в США россиянина Виктора Бута не будет пересмотрено. Такой вердикт вынес Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 21 ноября материалы суда.

Как отмечается в документе, Апелляционный суд, что представленные адвокатами Бута материалы, не являются вновь открывшимися доказательствами по делу россиянина.

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Места: Россия, США
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