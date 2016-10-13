Антониу Гутерриш утвержден генеральным секретарем ООН и с 1 января заступит на пост
Генеральная Ассамблея ООН без голосования утвердила Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря Организации Объединенных Наций.
Бывший премьер-министр Португалии стал девятым главой организации, он сменит южнокорейца Пан Ги Муна, занимавшего пост генсека ООН с 2007 года.
Как отмечается в нормативно-правовых документах, Гутерриш приступит к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года, а срок его полномочий истечет 31 декабря 2021 года, - сообщает ТАСС.
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