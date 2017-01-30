Антонио Бандерас попал в больницу из-за сильной боли в груди

Голливудский актер Антонио Бандерас доставлен в больницу в английском графстве Суррей с жалобами на сильную боль в груди, сообщили местные СМИ.

Уточняется, что актеру стало плохо во время тренировки. 56-летний актер сам вызвал скорую помощь.

Актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас стал известен в Голливуде после фильмов «Интервью с вампиром» и «Четыре комнаты». Еще большую популярность ему принесла главная роль в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Sun.