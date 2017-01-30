Антонио Бандерас попал в больницу из-за сильной боли в груди
Голливудский актер Антонио Бандерас доставлен в больницу в английском графстве Суррей с жалобами на сильную боль в груди, сообщили местные СМИ.
Уточняется, что актеру стало плохо во время тренировки. 56-летний актер сам вызвал скорую помощь.
Актер, режиссер и продюсер Антонио Бандерас стал известен в Голливуде после фильмов «Интервью с вампиром» и «Четыре комнаты». Еще большую популярность ему принесла главная роль в боевике Роберта Родригеса «Отчаянный», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на газету Sun.
Следующая новость Официальный курс доллара на 31 января составил 60,1618 рубля
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии