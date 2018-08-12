Антон Силуанов: Правительство не заставит бизнес делиться сверхдоходами
Правительство России не станет требовать от предпринимателей делиться сверхдоходами от ослабления рубля. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«Я знаю, конечно, таких бизнесменов, которые делятся с государством в добровольном порядке, но, как правило, это какие-то благотворительные акции, социальные виды поддержки. Как-то предлагать или намекать на это мы не планируем», - приводит его слова РИА Новости.
Ранее помощник президента Андрей Белоусов написал Владимиру Путину, чтобы тот поручил правительству разработать механизм получения сверхдоходов от предприятий горнодобывающей и химической промышленности в пользу бюджета.
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