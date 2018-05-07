Антон Силуанов будет курировать экономический блок

В новом правительстве России весь экономический блок будет курировать Антон Силуанов, сохранив должность министра финансов, сообщил источник в кабинете министров.

По словам собеседника «РИА Новости», в сферу ответственности Татьяны Голиковой войдёт образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения.

Дмитрий Козак возьмется за промышленную политику и энергетику, а Виталию Мутко поручат строительство и региональную политику.

Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны Госдума рассмотрит 8 мая.