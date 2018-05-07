Антон Силуанов будет курировать экономический блок

В новом правительстве России весь экономический блок будет курировать Антон Силуанов, сохранив должность министра финансов, сообщил источник в кабинете министров.

По словам собеседника «РИА Новости», в сферу ответственности Татьяны Голиковой войдёт образование, наука, здравоохранение, социальное обеспечение и трудовые отношения.

Дмитрий Козак возьмется за промышленную политику и энергетику, а Виталию Мутко поручат строительство и региональную политику.

Кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра страны Госдума рассмотрит 8 мая.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Российские хоккеисты разгромили команду Белоруссии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО