Антон Шипулин выиграл 10-километровую гонку в Финляндии

Российский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском городе Контиолахти.

Дистанцию в 10 километров он преодолел за 23 минуты и 51,6 секунды. При этом Шипулин отстрелялся без промахов.

Второе место в состязании завоевал Андрей Расторгуев (представитель Латвии), третьим стал французский спортсмен Кантен Фийон-Майе, передает «Интерфакс».

Свою победу Шипулин посвятил всем женщинам.