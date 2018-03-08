Антон Шипулин выиграл 10-километровую гонку в Финляндии
Российский биатлонист Антон Шипулин одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в финском городе Контиолахти.
Дистанцию в 10 километров он преодолел за 23 минуты и 51,6 секунды. При этом Шипулин отстрелялся без промахов.
Второе место в состязании завоевал Андрей Расторгуев (представитель Латвии), третьим стал французский спортсмен Кантен Фийон-Майе, передает «Интерфакс».
Свою победу Шипулин посвятил всем женщинам.
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